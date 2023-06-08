Автомобильный бренд «Волга» может вернуться в 2024 году

Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») планирует представить первую серийную модель автомобиля под обновленным брендом «Волга» следующим летом, сообщает 8 июня «Интерфакс».
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что внешний вид автомобиля будет представлен в ближайшее время. Первые серийные модели под брендом «Волга» будут представлены на рынке примерно через год, за это время будет выбран иностранный партнер и организовано производство.
Производство «Волги» будет осуществляться на площадках, которые освободили западные автопроизводители, покинувшие российский рынок. По словам Мантурова, их мощности будут адаптированы и модернизированы для выпуска легковых автомобилей под брендом «Волга».
Ранее на Горьковском автозаводе собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, однако в прошлом году ГАЗ и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке. В настоящее время стороны ведут судебные разбирательства по условиям расторжения контракта.
Это уже второе возвращение легендарного автомобильного бренда, после «Москвича», полную копию которого в феврале протестировала «Фонтанка».
Скорее всего, «Волга», как и «Москвич», может стать аналогом одного из китайских автомобилей.