Автомобильный бренд «Волга» может вернуться в 2024 году

Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») планирует представить первую серийную модель автомобиля под обновленным брендом «Волга» следующим летом, сообщает 8 июня «Интерфакс».



Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что внешний вид автомобиля будет представлен в ближайшее время. Первые серийные модели под брендом «Волга» будут представлены на рынке примерно через год, за это время будет выбран иностранный партнер и организовано производство.

Производство «Волги» будет осуществляться на площадках, которые освободили западные автопроизводители, покинувшие российский рынок. По словам Мантурова, их мощности будут адаптированы и модернизированы для выпуска легковых автомобилей под брендом «Волга».