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    Аксенов: Крым выкачивает воду из Северо-Крымского канала после подрыва ГЭС

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    Наливные водохранилища Крыма закачиваются водой из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть. Об этом 8 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    По его словам, уровень воды в канале пока не падает, однако в будущем он обмелеет. «Сейчас предпринимаем все меры, чтобы максимально закачать воду во все водохранилища, где у нас еще остались резервы», — цитирует Аксенова РИА Новости.

    По неустановленным причинам плотина на Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня, из-за чего произошел нерегулируемый сброс воды. Стартовала эвакуация мирного населения из городских округов, расположенных ниже по течению, — из Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По последним данным, после разрушения Каховской ГЭС погибли минимум 5 человек, еще 41 пострадал.

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