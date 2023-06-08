Adidas с восточным колоритом. Магазины сети могут возобновить работу под новой вывеской и с новым ассортиментом

Турецкий ретейлер FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российских магазинов Adidas. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по недвижимости.



По данным издания, закрытие сделки ожидается к осени. Adidas рассматривает два варианта избавления от российских активов. В первом случае сеть сменить название, но продолжит торговать оригинальным товаром, ввезенным по параллельному импорту. По такому принципу ранее была перезапущена сеть Mothercare (точки теперь работают как Motherbear под управлением Alshaya Group) и бренды польской LPP.