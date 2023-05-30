Decathlon может возобновить работу в России. Сеть хотят купить инвесторы из Турции и Ближнего Востока

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке российского бизнеса французской сети Decathlon. Об этом 30 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.



По данным издания, рассматривается два варианта сделки. В одном из них инвестор выкупит всю сеть и перезапустит магазины Decathlon по модели франчайзинга. Во втором произойдет то же самое, но с закрытием части точек.

