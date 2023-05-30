Decathlon может возобновить работу в России. Сеть хотят купить инвесторы из Турции и Ближнего Востока

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке российского бизнеса французской сети Decathlon. Об этом 30 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.
По данным издания, рассматривается два варианта сделки. В одном из них инвестор выкупит всю сеть и перезапустит магазины Decathlon по модели франчайзинга. Во втором произойдет то же самое, но с закрытием части точек.
Сейчас сеть Decathlon насчитывает 25 магазинов в России, в том числе в Петербурге, и один склад общей площадью более
По мнению экспертов, покупателей в первую очередь будут интересовать объекты ретейлера в Москве и Петербурге. Но ранее Минпромторг возражал против распродажи активов по частям.