Дюжину кавказских овчарок спасли из горящего питомника в Северной Осетии

В Северной Осетии загорелся питомник с собаками. Животных спасли — пожарные выпустили из вольеров 12 кавказских овчарок.
О пожаре стало известно около половины девятого вечера 7 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Горели вольеры на 20 «квадратах».
ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
Собаки активно звали на помощь.
«Лай овчарок заглушал даже звуки сирен, животные понимали, что в опасности», — сказано в сообщении.
После того, как животных выпустили, питомник быстро потушили.