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    Дюжину кавказских овчарок спасли из горящего питомника в Северной Осетии

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    В Северной Осетии загорелся питомник с собаками. Животных спасли — пожарные выпустили из вольеров 12 кавказских овчарок.

    О пожаре стало известно около половины девятого вечера 7 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Горели вольеры на 20 «квадратах».

    ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

    Собаки активно звали на помощь.

    «Лай овчарок заглушал даже звуки сирен, животные понимали, что в опасности», — сказано в сообщении.

    После того, как животных выпустили, питомник быстро потушили.

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    СобакиПожар в питомникеКавказские овчаркиСеверная Осетия
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