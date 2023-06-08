Жители Петербурга увидят поток метеоров в ночь на 8 июня

В ночь с 7 на 8 июня в атмосферу Земли на скорости 39 км/с влетят метеоры потока Ариетиды, особенно четко их будет видно в Санкт-Петербурге и других городах России. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба «Яндекс Погоды».



«Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением, чтобы выехать на 30–40 км за город», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

По его словам, лучше всего наблюдать за потоком на открытой местности. При ясном небе жители Санкт-Петербурга смогут увидеть до 60 метеоров в час. Вдали от мегаполиса меньше «светового загрязнения», поэтому особенно повезет с наблюдением людям, проживающим в пригороде.