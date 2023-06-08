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    Жители Петербурга увидят поток метеоров в ночь на 8 июня

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    В ночь с 7 на 8 июня в атмосферу Земли на скорости 39 км/с влетят метеоры потока Ариетиды, особенно четко их будет видно в Санкт-Петербурге и других городах России. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба «Яндекс Погоды».

    «Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением, чтобы выехать на 30–40 км за город», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

    По его словам, лучше всего наблюдать за потоком на открытой местности. При ясном небе жители Санкт-Петербурга смогут увидеть до 60 метеоров в час. Вдали от мегаполиса меньше «светового загрязнения», поэтому особенно повезет с наблюдением людям, проживающим в пригороде.

    Меньше погода благоволит жителям Омска, Челябинска, Уфы, Владивостока и Хабаровска. В этих городах ночью ожидается дождь, поэтому из-за небо будут плохо просматриваться. Ясное небо обещают жителям Петербурга, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кемерова и Новокузнецка.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в NASA спрогнозировали возможное столкновение астероида диаметром около 50 м с Землей. Исходя из расчетов, оно может произойти 14 февраля 2046 года.

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