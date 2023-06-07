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    Vatican News: папу римского Франциска оперировали три часа

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    Папу римского Франциска успешно прооперировали, сообщает 7 июня Vatican News. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений.

    86-летнему понтифику пришлось давать общий наркоз. Хирурги провели Франциску лапаротомию (операция в брюшной полости) и сделали пластику брюшной стенки.

    Врачи решились на операцию из-за наличия у понтифика грыжи, которая вызывала у пациента сильную боль. Папа римский останется в больнице на несколько дней.

    В 2021 году Франциску удалили часть толстой кишки. Спустя неделю после операции понтифик выступил с балкона больницы и заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть «доступно для всех», напоминает РБК.

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