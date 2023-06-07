Небольшой, но довольно активный циклон. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в среду

В среду, 7 июня, Санкт-Петербург будет находиться под влиянием тыловой части небольшого, но довольно активного циклона. Облачность будет переменная, а существенных осадков не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.





Как говорится в прогнозе, кратковременные дожди пройдут только в восточной половине Ленинградской области, температурные показатели в Петербурге останутся ниже климатической нормы.

Сегодня в городе температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Ветер западный и порывистый — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

