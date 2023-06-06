Little Big проиграл суд против PepsiCo из-за торгового знака со своим названием

Музыканты российской рейв-группы Little Big не смогли оспорить решение компании PepsiCo использовать товарный знак с одноименным названием в Европе, сообщает 6 июня РБК.



PepsiCo зарегистрировала в 2021 году марку Little Big Acts, под которой планирует выпускать различные снеки и чипсы. Пока под ней не было выпущено ни одного товара.

Солист Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом в России) и другие участники группы потребовали признать товарный знак недействительным и подали иск в агентство по интеллектуальной собственности Евросоюза.