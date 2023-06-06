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    Little Big проиграл суд против PepsiCo из-за торгового знака со своим названием

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    Музыканты российской рейв-группы Little Big не смогли оспорить решение компании PepsiCo использовать товарный знак с одноименным названием в Европе, сообщает 6 июня РБК.

    PepsiCo зарегистрировала в 2021 году марку Little Big Acts, под которой планирует выпускать различные снеки и чипсы. Пока под ней не было выпущено ни одного товара.

    Солист Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом в России) и другие участники группы потребовали признать товарный знак недействительным и подали иск в агентство по интеллектуальной собственности Евросоюза.

    Музыканты объяснили, что название Little Big Acts ассоциируется у потребителей с группой.

    Агентство по интеллектуальной собственности Евросоюза отказало музыкальной группе в требованиях, аргументируя это необоснованностью претензий и малой известностью группы в ЕС.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц — иностранных агентов.

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