200 млн долгов бизнесмена Ебралидзе требуют с академии в Петербурге

Кредиторы компании, близкой бизнесмену Александру Ебралидзе, пытаются забрать у вуза в Невском районе здание и участок. Ректор настаивает, что подписывала документы о залоге под диктовку предпринимателя.
Как сообщает 2 июня 47news, арбитражный суд города и области отказался удовлетворить иск
Потеря здания грозит академии с двумя сотнями преподавателей и тысячей студентов отзывом лицензии и прекращением работы. В арбитраже руководство вуза доказало, что кредиты «Талион Трейдинга» не имеют к нему отношения, поскольку компания — не учредитель АНО.
Кроме того, пишет издание, ректором поданы заявления в полицию и Следственный комитет. Она настаивает, что документы о залоге здания и участка подписывала по принуждению Ебралидзе, а сам бизнесмен действовал в сговоре с акционером
Подробнее об этом читайте в материале 47news.
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