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    200 млн долгов бизнесмена Ебралидзе требуют с академии в Петербурге

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    Кредиторы компании, близкой бизнесмену Александру Ебралидзе, пытаются забрать у вуза в Невском районе здание и участок. Ректор настаивает, что подписывала документы о залоге под диктовку предпринимателя.

    Как сообщает 2 июня 47news, арбитражный суд города и области отказался удовлетворить иск ББР Банка об обращении взыскания на здание и участок АНО «Санкт-Петербургская юридическая академия» на проспекте Обуховской Обороны (Невский район). Недвижимость требовали в счет долга почти в 200 млн рублей по кредитной линии, открытой банком ООО «Талион Трейдинг» — одной из компаний бизнесмена Александра Ебралидзе. Его же АО «Талион» — один из учредителей академии.

    Потеря здания грозит академии с двумя сотнями преподавателей и тысячей студентов отзывом лицензии и прекращением работы. В арбитраже руководство вуза доказало, что кредиты «Талион Трейдинга» не имеют к нему отношения, поскольку компания — не учредитель АНО.

    Кроме того, пишет издание, ректором поданы заявления в полицию и Следственный комитет. Она настаивает, что документы о залоге здания и участка подписывала по принуждению Ебралидзе, а сам бизнесмен действовал в сговоре с акционером ББР Банка Дмитрием Гордовичем.

    Подробнее об этом читайте в материале 47news.

    Предприниматель Александр Ебралидзе арестован осенью 2021 года. Следствие вменяет ему присвоение и растрату 3 млрд рублей Констанс-банка. Во время обысков у бизнесмена обнаружена переписка, которая указывала на осведомленность Ебралидзе о заказных убийствах. Весной 2023 года суд начал рассматривать дело миллиардера по существу.

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    Гость06 Июн 2023 в 10:49
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