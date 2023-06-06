200 млн долгов бизнесмена Ебралидзе требуют с академии в Петербурге

Кредиторы компании, близкой бизнесмену Александру Ебралидзе, пытаются забрать у вуза в Невском районе здание и участок. Ректор настаивает, что подписывала документы о залоге под диктовку предпринимателя.



Как сообщает 2 июня 47news, арбитражный суд города и области отказался удовлетворить иск ББР Банка об обращении взыскания на здание и участок АНО «Санкт-Петербургская юридическая академия» на проспекте Обуховской Обороны (Невский район). Недвижимость требовали в счет долга почти в 200 млн рублей по кредитной линии, открытой банком ООО «Талион Трейдинг» — одной из компаний бизнесмена Александра Ебралидзе. Его же АО «Талион» — один из учредителей академии.