В Самарской области остановили фуру, которая ехала на склад получить 18 тысяч литров «Мистера Сидра»

Полицейские остановили фуру с пустыми бутылками, которые планировалось наполнить сидром марки «Мистер Сидр» — продукцию ранее потребовала изъять глава Роспотребнадзора Анна Попова в связи со смертельным отравлением 16 россиян. Об этом 5 июня сообщает «МВД Медиа».
«МВД МЕДИА»
Фуру остановили на 23-м километре Московского шоссе в Самарской области. После проверки документов выяснилось, что водитель собирался получить 18 тысяч литров алкогольной продукции марки «Мистер Сидр». К тому же в фургоне обнаружили коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров.
На склад, адрес которого был указан в документах, срочно выехали сотрудники экономической безопасности ГУ МВД России по региону. Сейчас полиция и следствие проводят изъятие алкогольной продукции.
Сразу в нескольких регионах России сегодня регистрируются летальные случаи отравления алкогольной продукцией, предположительно «Мистером Сидром». По последним данным, в Ульяновской области скончались 16 человек, в Новокуйбышевске Самарской области — двое. Десятки находятся в больницах. По неподтвержденной информации, среди пострадавших — одна несовершеннолетняя. В этой связи глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам изъять всю продукцию «Мистера Сидра» в России.