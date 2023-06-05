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    В Самарской области остановили фуру, которая ехала на склад получить 18 тысяч литров «Мистера Сидра»

    15 комментариев

    Полицейские остановили фуру с пустыми бутылками, которые планировалось наполнить сидром марки «Мистер Сидр» — продукцию ранее потребовала изъять глава Роспотребнадзора Анна Попова в связи со смертельным отравлением 16 россиян. Об этом 5 июня сообщает «МВД Медиа».

    «МВД МЕДИА»

    Фуру остановили на 23-м километре Московского шоссе в Самарской области. После проверки документов выяснилось, что водитель собирался получить 18 тысяч литров алкогольной продукции марки «Мистер Сидр». К тому же в фургоне обнаружили коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров.

    На склад, адрес которого был указан в документах, срочно выехали сотрудники экономической безопасности ГУ МВД России по региону. Сейчас полиция и следствие проводят изъятие алкогольной продукции.

    Сразу в нескольких регионах России сегодня регистрируются летальные случаи отравления алкогольной продукцией, предположительно «Мистером Сидром». По последним данным, в Ульяновской области скончались 16 человек, в Новокуйбышевске Самарской области — двое. Десятки находятся в больницах. По неподтвержденной информации, среди пострадавших — одна несовершеннолетняя. В этой связи глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам изъять всю продукцию «Мистера Сидра» в России.

    Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). По версии следствия, отравившиеся выпили сидр. Этот напиток в местный магазин поставляется с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. В сообщениях силовиков о жертвах сидра в Ульяновской области тоже говорится о самарском предприятии. На предприятии проводятся следственные действия.

    По данным СК РФ, индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан. Опасный алкоголь изымается из магазинов. Известно, что он поставлялся в разные регионы России и в Казахстан.


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    Комментарии 15

    28020880105 Июн 2023 в 17:44
    Надо Путина угостить мистером Сидром)
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 17:26
    Люди, не покупайте бормотуху неизвестного производителя с непонятным составом, читайте внимательно этикетки.
    +0−0
    Гриб05 Июн 2023 в 17:18
    Пробовал я разные сидры наши и белорусского производства представленные в гиперах.Сказать, что рядом не стоят с санкционным сидром из Франции La Bolle Bretonne, это все равно что ничего не сказать. Более того настоящий сидр должен быть сухим
    +2−0
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