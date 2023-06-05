Россиянам показали «обращение Путина». Его услышали в Сестрорецке и даже в Кремле

В теле- и радиоэфирах ряда регионов России транслировалось сообщение о якобы введении военного положения из-за того, что «украинские войска вторглись в Белгородскую, Курскую и Брянскую области». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и оперштаб Белгородской области назвали произошедшее взломом.



«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Представитель президента в курсе как минимум взлома радио «Мир». По его словам, сейчас спецслужбы разбираются в ситуации.

