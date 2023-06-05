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    Россиянам показали «обращение Путина». Его услышали в Сестрорецке и даже в Кремле

    49 комментариев

    В теле- и радиоэфирах ряда регионов России транслировалось сообщение о якобы введении военного положения из-за того, что «украинские войска вторглись в Белгородскую, Курскую и Брянскую области». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и оперштаб Белгородской области назвали произошедшее взломом.

    «[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Представитель президента в курсе как минимум взлома радио «Мир». По его словам, сейчас спецслужбы разбираются в ситуации.

    В пресс-службе МТРК «Мир» заявили «Фонтанке», что с 12:41 до 13:18 «неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ» телеканала и радио «Мир». Всю прозвучавшую в этом фрагменте информацию там назвали «абсолютным фейком и провокацией».

    По данным белгородского оперштаба, цель фейка — посеять панику среди мирных россиян. Там призвали сохранять спокойствие и доверять «только достоверным источникам». С похожим сообщением выступили власти Воронежской области: «Принятия дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется».

    Фейковое обращение слышали и в Сестрорецке, сообщает 47news. Читатели рассказали изданию, что по одному из местных каналов транслировали «заявление Путина» о якобы введении военного положения и «всеобщей мобилизации».

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    Комментарии 48

    Chikker205 Июн 2023 в 15:32
    Бардак в МЧС то...
    +0−0
    VVM196205 Июн 2023 в 15:30
    резюмировать можно так, бери Вован шинель и иди .............
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:28
    Великие укры-морекопатели подтвердили, что это был фейк. Но поскакать они и их здешьние подпевалы успели.
    +0−0
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