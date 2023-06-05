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    За разбой в быстрых займах на Энгельса задержан рецидивист. На видео попали похождения с газетой и пистолетом

    2 комментария

    Полиция показала, как налётчик буднично выносил в газете деньги из микрофинансовой организации в Выборгском районе Петербурга. Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы найти человека, который живёт от срока к сроку.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 июня, накануне в шестом часу вечера на Шоссейной, 34, в Янино с сотрудниками уголовного розыска не разминулся 53-летний мужчина. По данным полиции, за день до этого он отметился в офисе быстрых займов на проспекте Энгельса, 111, где с помощью игрушечного пистолета поправлял своё финансовое положение.

    Из кассы налётчик в газете унёс 46 500 рублей. Сотруднице запомнилась его хрипотца.

    «Полицейским мужчина признался, что имел долги и таким способом решил погасить задолженности», — уточнили в главке. Игрушка изъята, подозреваемый задержан по делу о разбое.

    Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО
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    По информации «Фонтанки», в Петербурге приставы насчитали ему немногим менее 100 тысяч долгов. Знаком фигурант и полицейским. Его неоднократно задерживали за преступления имущественного характера. В 2013 году мужчину приговорили за серию краж.

    Отбыв срок, он обеспечил себя новым, ограбив круглосуточный магазин. Деньги и сигареты уносил не в одиночестве. В 2019 году суд назначил три с половиной года лишения свободы. Исправлялся осуждённый в колонии Вологодской области.

    Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 12:17
    Что безмолствуют любители ставок? 🤔
    +0−1
    Гость05 Июн 2023 в 12:00
    если рецидивисту за групповой грабеж давать по 3 года, так он снова пойдет на дело. что собственно и требовалось доказать
    +2−0
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