Петербуржец с хриплым голосом взял беспроцентный кредит. Условия выбил пистолетом

Сейф микрофинансовой организации опустошил грабитель в Выборгском районе Петербурга. Незаконная выручка не дотянула и до 50 тысяч.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне вечером в офис МФО на проспекте Энгельса зашел мужчина в медицинской маске. Он направил пистолет на сотрудницу и хриплым голосом потребовал выдать ему денег. В сейфе оказалось 46 тысяч 500 рублей. Грабитель забрал их и исчез. Девушка обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело о разбое. «Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

