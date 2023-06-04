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    Петербуржец с хриплым голосом взял беспроцентный кредит. Условия выбил пистолетом

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    5 комментариев

    Сейф микрофинансовой организации опустошил грабитель в Выборгском районе Петербурга. Незаконная выручка не дотянула и до 50 тысяч.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне вечером в офис МФО на проспекте Энгельса зашел мужчина в медицинской маске. Он направил пистолет на сотрудницу и хриплым голосом потребовал выдать ему денег. В сейфе оказалось 46 тысяч 500 рублей. Грабитель забрал их и исчез. Девушка обратилась в полицию.

    Возбуждено уголовное дело о разбое. «Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 5

    Гость04 Июн 2023 в 15:11
    Не найдут его)
    Кинологи отпечатков не нашли хоть он и без перчаток был, во вторых он ушёл по тем путям где камер совсем нет, у него было продумано все до мелочей)
    И это женщина нажала тревожую кнопку спустя 5 минут как он ушел)
    +0−0
    Короед СПб04 Июн 2023 в 15:00
    Надо было горло сначала вылечить. По хриплому голосу быстро найдут.
    +0−1
    Басик04 Июн 2023 в 14:59
    Мелко. Видимо безденежье совсем достало.
    +0−1
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