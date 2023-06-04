Болезнь-хамелеон: с чем можно спутать аппендицит и сколько времени у вас есть на спасение

Боль в животе может говорить не только об аппендиците, но и других опасных заболеваниях Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Аппендицит сложно назвать малоизвестным заболеванием, как минимум слышали о нем, пожалуй, все. За счет этого порой кажется, что не такое уж оно и серьезное — многие сталкивались, операцию пережили, живут себе дальше спокойно без аппендикса. Однако на деле аппендицит может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу, если вовремя не получить медицинскую помощь. При этом прогрессирует он буквально за несколько часов и может прикидываться другими заболеваниями. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как вовремя распознать аппендицит и когда нужно обращаться к врачу.



Первые симптомы аппендицита Острый аппендицит — это острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Как правило, первый и самый частый его симптом — боль. В классической клинической картине она в первые часы локализуется в эпигастральной области — в верхней центральной части живота, под грудной клеткой.

— Чаще всего аппендицит обостряется ночью или ранним утром. Болезненные ощущения носят как правило спастический характер, то есть пациент отмечает непроизвольные мышечные спазмы, — говорит врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Тарадеева.



Через два-три часа развивается так называемый симптом Кохера — боль опускается в правую нижнюю часть живота между паховой складкой и пупком. Такие симптомы сопровождают острые состояния при типичном анатомическом расположении аппендикса.

— Локализация боли зависит от анатомических особенностей расположения аппендикса, бывает несколько атипичных видов расположения, они встречаются примерно у 10% людей, — говорит хирург «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Эдуард Клевакин.

При восходящем расположении аппендикса боль локализуется в правом подреберье — то есть высоко, может симулировать клинику желчной колики или язвенной болезни, что часто маскирует заболевание.



При центральном расположении отросток располагается близко к брыжейке тонкой кишки — может быть несколько раз жидкий стул, многократная рвота, сильная тошнота, боль локализуется близко к пупку.

При тазовом расположении воспаленный аппендикс может контактировать со стенкой мочевого пузыря — это проявляется нарушением мочеиспускания, оно может быть учащенным, с резью.



При внебрюшинном расположении аппендикса боли не очень выраженные, симптоматика медленная, часто боль отдает в правые бедро или тазобедренный сустав.



У беременных матка смещает и кишку, и аппендикс высоко, поэтому боль локализуется выше, чем обычно, в правой боковой области или в правом подреберье.

— Надо всегда помнить, что острый аппендицит по своим проявлениям, симптомам — хамелеон, так его прозвали. Клиническая картина у него очень вариабельная, — говорит хирург Эдуард Клевакин. — Общие симптомы аппендицита включают боль, отсутствие аппетита у 100% пациентов, тошноту — у 90%, смещение боли в правый нижний отдел живота — у 50%. Рвота обычно наблюдается в первые часы заболевания. При этом типичные симптомы отсутствуют примерно в 20–30% случаев, в других случаях аппендицит может маскироваться под другие заболевания, в связи с чем диагностика может быть существенно затруднена, особенно у пожилых пациентов, женщин детородного возраста и беременных.



При первых же симптомах аппендицита нужно вызывать скорую — болезнь прогрессирует буквально за часы Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Что делать при первых симптомах острого аппендицита Первая реакция при появлении любой боли у многих из нас — принять обезболивающее. Однако врачи уверяют, что при боли в области живота, тем более острой, это может быть опасно.

— При сохраняющихся более 1,5–2 часов болях, наличии тошноты, рвоты, нарушения стула и прочих перечисленных симптомов нужно оставить самодиагностику и срочно обратиться к врачу, — говорит Татьяна Тарадеева. — Острый аппендицит без лечения чреват тяжелейшими последствиями. К тому же ряд заболеваний имеют сходную с острым аппендицитом симптоматику. Например, почечная колика, острые холецистит и пиелонефрит, острый панкреатит, язвенная болезнь, болезнь Крона, острый гастроэнтерит, воспаление яичников.



Можно ли умереть от аппендицита Если не обратиться вовремя за помощью, то спустя непродолжительный период времени, от 8–12 часов и далее, может развиваться перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины.

— Перитонит может проявляться повышением температуры, чувством жара, озноба, сухостью во рту, слабостью, жаждой, — говорит хирург. — В последующем воспалительный процесс может прогрессировать по всему животу, это происходит достаточно быстро. Это состояние называется распространенный перитонит и уже реально угрожает жизни пациента. В среднем летальность острого аппендицита в России 0,3–1%, погибают люди от тяжелых, запущенных случаев, когда развивается перитонит.



При этом перитонит — не единственное последствие острого аппендицита, которое может угрожать жизни пациента. Помимо него, еще есть аппендикулярный абсцесс (гнойник, возникающий после разрыва аппендикса), флегмона брюшной стенки (гнойное воспаление тканей) и сепсис — заражение крови инфекционными агентами и их токсинами.

