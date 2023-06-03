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    Еще на пару лет. Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США

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    10 комментариев

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который устанавливает повышение потолка государственного долга страны. Об этом 3 июня сообщается на сайте Белого дома.

    Подписанный документ предполагает, что действие лимита госдолга будет приостановлено до 1 января 2025 года. Со 2 января того же года лимит будет увеличен «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки».

    Кроме того, согласно закону, будут «расширены требования к работе по отдельным федеральным программам» и отменена приостановка выплат по федеральным студенческим кредитам.

    О договоренности по потолку государственного долга США с Байденом 28 мая заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Тогда речь зашла о сокращении расходов страны, которое сразу назвали «историческим». Позже наличие договоренности подтвердил глава государства. Он отмечал, что документ — компромиссный, то есть желаемое смогут получить не все.

    Увеличение потолка госдолга потребовалось Соединенным Штатам из-за близости первого для страны дефолта. В январе 2023 года госдолг США уперся в потолок и составил больше 31 трлн долларов. Тогда глава Минфина Джанет Йеллен забила тревогу, объявив, что к 5 июня в стране попросту могут закончиться деньги. Та же дата была названа возможной для дефолта.

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    Комментарии 10

    Гость03 Июн 2023 в 22:31
    В Европе и сейчас мир и порядок.
    +0−1
    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 22:24
    Ну за 2 года много чего случится... шарф и табакерка сделают своё дело... в Европе восстановится мир и порядок...
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 22:10
    А зачем, вообще, каждый раз подписывать высоту потолка госдолга? А, что, если не подписывать и объявить потолок самовозрастающим?
    +0−0
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