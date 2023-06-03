Еще на пару лет. Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который устанавливает повышение потолка государственного долга страны. Об этом 3 июня сообщается на сайте Белого дома.
Подписанный документ предполагает, что действие лимита госдолга будет приостановлено до 1 января 2025 года. Со 2 января того же года лимит будет увеличен «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки».
Кроме того, согласно закону, будут «расширены требования к работе по отдельным федеральным программам» и отменена приостановка выплат по федеральным студенческим кредитам.
О договоренности по потолку государственного долга США с Байденом 28 мая заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Тогда речь зашла о сокращении расходов страны, которое сразу назвали «историческим». Позже наличие договоренности подтвердил глава государства. Он отмечал, что документ — компромиссный, то есть желаемое смогут получить не все.
Увеличение потолка госдолга потребовалось Соединенным Штатам из-за близости первого для страны дефолта. В январе 2023 года госдолг США уперся в потолок и составил больше 31 трлн долларов. Тогда глава Минфина Джанет Йеллен забила тревогу, объявив, что к 5 июня в стране попросту могут закончиться деньги. Та же дата была названа возможной для дефолта.