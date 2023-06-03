Еще на пару лет. Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который устанавливает повышение потолка государственного долга страны. Об этом 3 июня сообщается на сайте Белого дома.



Подписанный документ предполагает, что действие лимита госдолга будет приостановлено до 1 января 2025 года. Со 2 января того же года лимит будет увеличен «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки».



Кроме того, согласно закону, будут «расширены требования к работе по отдельным федеральным программам» и отменена приостановка выплат по федеральным студенческим кредитам.

