Дефолта не будет? В США достигли соглашения по потолку государственного долга

Соглашение с Байденом по потолку государственного долга в США достигнуто. Об этом в ночь на 28 мая заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.



Согласно сообщению конгрессмена, в будущем США ждут реформы и «историческое сокращение расходов». Сам текст соглашения еще не опубликован, однако известно, что рассмотреть его собираются в течение ближайшей недели.



«Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал Маккарти в социальных сетях после разговора с Джо Байденом (цитата по РБК).

