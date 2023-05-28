Дефолта не будет? В США достигли соглашения по потолку государственного долга

Соглашение с Байденом по потолку государственного долга в США достигнуто. Об этом в ночь на 28 мая заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.
Согласно сообщению конгрессмена, в будущем США ждут реформы и «историческое сокращение расходов». Сам текст соглашения еще не опубликован, однако известно, что рассмотреть его собираются в течение ближайшей недели.
«Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал Маккарти в социальных сетях после разговора с Джо Байденом (цитата по РБК).
Позже в разговоре с журналистами конгрессмен уточнил дату рассмотрения соглашения - 31 мая. При этом он отметил, что предстоит еще достаточно много работы. Подробности он раскрывать не стал, отметив лишь, что в документе «нет ни новых налогов, ни новых государственных программ».
Белый дом также подтвердил соглашение. По словам президента США Джо Байдена, документ — «важнейший шаг вперед». «Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят», — подчеркнул глава государства.
Байден назвал соглашение хорошей новостью. По его мнению, оно означает, что дефолта в стране не будет, значит, удастся сохранить миллионы рабочих мест, пенсионные счета и избежать экономического спада в стране.
В данный момент США находятся близко к первому в своей истории дефолту. Потолка государственный долг страны достиг в январе 2023 года и составил более 31 триллиона долларов. По словам главы Минфина Джанет Йеллен, деньги в стране могут закончиться к 5 июня, тогда же может наступить дефолт. Она же призывала не ждать до последней минуты и предпринять необходимые меры для того, чтобы его избежать.