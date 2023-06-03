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    На острове под Выборгом «для супа» незаконно охотились на белого лебедя и других птиц

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    8 комментариев

    Комитет по охране объектов животного мира и полиция проверяют данные о том, что на острове Стоглаз в окрестностях Выборга устроили незаконную охоту на птиц. Двух гусей, двух белощеких казарок и лебедя-шипуна решили пустить на суп, пишет 3 июня 47news.

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    Охотники опубликовали кадры, на которых они разделывают добычу. Стоглаз — это часть заказника «Кивипарк», особо охраняемой территории. В парке говорят, что в середине мая четверо охотников приехали на машине на заброшенную военно-охотничью базу в поселке Чулково, а оттуда на катере добрались до острова.

    На особо охраняемой территории охота запрещена круглый год. К тому же, как отметил собеседник издания — инспектор-охотовед, — посещение входящих в заказник островов закрыто с 20 апреля по 15 июля. Также там находится пятикилометровая территория погранзоны, для посещения которой требуется разрешение ФСБ.

    При этом подозрительная компания якобы уже лет пять посещает те места — раньше она базировалась на острове Игривый.

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    Комментарии 8

    Гость03 Июн 2023 в 20:49
    Что должно быть в голове у двуногого чтобы убить лебедя на суп? Это же только оболочка человека, внутри такой оболочки не человек сидит, а бес и этот бес управляет двуногим телом как экзоскелетом, по принципу больше ада на Земле.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 20:46
    Из всего написанного можно сделать вывод, что это охотники со связями, если ездят без проблем в погранзону уже пять лет. Ну будем надеятся, что когда-нибудь эти упыри "оголодавшие" сами пойдут на суп или ужин какому-нибудь мишке или волчку, кабанчику, а может таким же как они сами "охотникам". Пути Господни неисповедимы, но сколь верёвочке не виться, придут и за ними.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 20:43
    Без совести, без чести, без разума
    +0−0
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