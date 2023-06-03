На острове под Выборгом «для супа» незаконно охотились на белого лебедя и других птиц

Комитет по охране объектов животного мира и полиция проверяют данные о том, что на острове Стоглаз в окрестностях Выборга устроили незаконную охоту на птиц. Двух гусей, двух белощеких казарок и лебедя-шипуна решили пустить на суп, пишет 3 июня 47news.
Охотники опубликовали кадры, на которых они разделывают добычу. Стоглаз — это часть заказника «Кивипарк», особо охраняемой территории. В парке говорят, что в середине мая четверо охотников приехали на машине на заброшенную военно-охотничью базу в поселке Чулково, а оттуда на катере добрались до острова.
На особо охраняемой территории охота запрещена круглый год. К тому же, как отметил собеседник издания — инспектор-охотовед, — посещение входящих в заказник островов закрыто с 20 апреля по 15 июля. Также там находится пятикилометровая территория погранзоны, для посещения которой требуется разрешение ФСБ.
При этом подозрительная компания якобы уже лет пять посещает те места — раньше она базировалась на острове Игривый.