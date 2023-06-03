Незнакомец приставал к школьницам в сквере в Красном Селе. Задержан и отпущен механик автосервиса

Петербурженки заявили, что их дочери-девятиклассницы стали жертвами домогательств в сквере в Красном Селе. Вскоре у местного отдела полиции задержали подозреваемого.



Заявление горожанки подали накануне с разницей в пять минут, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Они рассказали, что вечером в последний день мая незнакомец приставал к девочкам 15 и 16 лет у дома 51 по проспекту Ленина.



Прошло меньше двух часов, и у дома 10 по Бронетанковой улице задержали 49-летнего инженера-механика автосервиса, раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадавшего. Его доставили в отдел Следственного комитета и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

