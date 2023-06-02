    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.97eur86.58

    «Не хочу, чтобы это стало предметом пиара». Милонов рассказал о полученной травме и показал кота

    1851
    7 комментариев

    Депутат Госдумы Виталий Милонов, который в 2022 году ушел в зону военной операции на Украине, рассказал о полученной травме и показал кота, который морально помогает поправиться всем раненым. О подробностях 2 июня депутат сообщил по просьбе «Фонтанки».

    По словам политика, изначально пост был посвящен коту, однако пресса и общественность обратили внимание на лечение Милонова в военных условиях.

    «Я так жалею, что написал этот пост, потому что он был посвящен коту. Я получил разрыв ахилла (ахиллово сухожилие. — Прим. ред.), но в условиях, когда люди получают серьезные травмы, например ампутации конечностей, говорить о каких-то своих [травмах] я считаю неэтичным. Я не хочу, чтобы это было предметом хоть какого-нибудь пиара. Поэтому я написал исключительно про милейшего кота, который действительно по нам всем ходит, ползает, мурлыкает и старается нас вылечить», — сообщил Виталий Милонов.

    Также депутат рассказал о медике, которого бойцы называют Ильичом. «Он дает всевозможные рекомендации, как делать перевязки, бандажи и прочее», — заключил Милонов.

    Несмотря на отсрочку, Виталий Милонов после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации подал заявление с просьбой об отправке на спецоперацию. О своих мотивах он рассказывал в интервью «Фонтанке». В апреле 2023 года политик скандально вернулся в Петербург, устроив рейд в вейп-шопе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Otkating02 Июн 2023 в 17:12
    "Центр принятия решений" в рабочем состоянии?
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 17:11
    Доктор даёт советы "как делать банджи"?
    Это не доктор, это аниматор какой-то.
    +0−0
    OttoVonNasmorck02 Июн 2023 в 17:03
    Ахилл - не бахил. Порвался - зарастёт.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close