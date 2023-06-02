«Не хочу, чтобы это стало предметом пиара». Милонов рассказал о полученной травме и показал кота

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который в 2022 году ушел в зону военной операции на Украине, рассказал о полученной травме и показал кота, который морально помогает поправиться всем раненым. О подробностях 2 июня депутат сообщил по просьбе «Фонтанки».
По словам политика, изначально пост был посвящен коту, однако пресса и общественность обратили внимание на лечение Милонова в военных условиях.
«Я так жалею, что написал этот пост, потому что он был посвящен коту. Я получил разрыв ахилла (ахиллово сухожилие. — Прим. ред.), но в условиях, когда люди получают серьезные травмы, например ампутации конечностей, говорить о каких-то своих [травмах] я считаю неэтичным. Я не хочу, чтобы это было предметом хоть какого-нибудь пиара. Поэтому я написал исключительно про милейшего кота, который действительно по нам всем ходит, ползает, мурлыкает и старается нас вылечить», — сообщил Виталий Милонов.
Также депутат рассказал о медике, которого бойцы называют Ильичом. «Он дает всевозможные рекомендации, как делать перевязки, бандажи и прочее», — заключил Милонов.
Несмотря на отсрочку, Виталий Милонов после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации подал заявление с просьбой об отправке на спецоперацию. О своих мотивах он рассказывал в интервью «Фонтанке». В апреле 2023 года политик скандально вернулся в Петербург, устроив рейд в вейп-шопе.