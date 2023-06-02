«Не хочу, чтобы это стало предметом пиара». Милонов рассказал о полученной травме и показал кота

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который в 2022 году ушел в зону военной операции на Украине, рассказал о полученной травме и показал кота, который морально помогает поправиться всем раненым. О подробностях 2 июня депутат сообщил по просьбе «Фонтанки».



По словам политика, изначально пост был посвящен коту, однако пресса и общественность обратили внимание на лечение Милонова в военных условиях.

