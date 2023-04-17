«Последние дни доживаете, твари». Милонов вернулся в Петербург с громким рейдом в вейп-шопе

Отправившийся на фронт депутат Госдумы Виталий Милонов вернулся в Петербург и объявил войну беззаконию. Первый бой 17 апреля пережил вейп-шоп в Пушкине.

Судя по записи с камеры наблюдения, которая оказались в распоряжении «Фонтанки», торговую точку на Оранжерейной улице, 55, депутат посетил в понедельник днём. Он и двое его сопровождающих в это время были единственными посетителями. Разговор начали бодро:

«Фонтанка.ру»

«А почему витрины не закрыты? … Сейчас заставлю выпить это всё. Всё должно быть закрыто. Закон не учил? Почему табачная и никотиносодержащая продукция на открытых прилавках? Звони начальнику. Иначе у меня большая собака с расстройством желудка: придёт сюда и обосрётся».



Молодой человек потянулся за телефоном сразу. Гостей он не признал. Опрометчиво представив их собеседнику как «тут какие-то», нарвался на отповедь.

«Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал продавца депутат, совместивший проверку торговли вейпами с лекцией против гомосексуализма.



«Каждый, кто торгует вейпами - мудак. Последние дни доживаете, твари», - описали перспективы продавцу и указали на бесполезность его занятий: - «Не для этого ты должен жить. В армию тебя заберём».

О том, кто учит жизни и работе, юноша, похоже, так и не узнал. В течение почти семи минут, которые длится запись, имя и регалии Милонова никто не назвал. Читатель, приславший в редакцию видео, с руководством торговой точки не связан, в магазине днём не был. Прислушавшись к экспрессивной речи, он признал Милонова, в отличие от молодого человека, едва устроившегося в магазин.



Виталий Валентинович подтвердил «Фонтанке», что в понедельник был на Оранжерейной. Он в Петербурге уже некоторое время. В городе на Неве встретил Пасху и на эту неделю в своих соцсетях анонсировал активную депутатскую деятельность.

Визит в пушкинский вейпшоп вместе с двумя помощниками нанёс после жалоб местных жителей, которые отчаялись справиться с торговой точкой. По их словам, жижу там покупают дети.

«Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - рассказал народный избранник. Он добавил, что высказал всё и попросил навести порядок и предупредил, что следующий визит будет под протокол. В этот раз через отведённые продавцу полчаса не появилась ни полиция, ни ревизоры.

