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    «Последние дни доживаете, твари». Милонов вернулся в Петербург с громким рейдом в вейп-шопе

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    Отправившийся на фронт депутат Госдумы Виталий Милонов вернулся в Петербург и объявил войну беззаконию. Первый бой 17 апреля пережил вейп-шоп в Пушкине.

    Судя по записи с камеры наблюдения, которая оказались в распоряжении «Фонтанки», торговую точку на Оранжерейной улице, 55, депутат посетил в понедельник днём. Он и двое его сопровождающих в это время были единственными посетителями. Разговор начали бодро:

    «Фонтанка.ру»

    «А почему витрины не закрыты? … Сейчас заставлю выпить это всё. Всё должно быть закрыто. Закон не учил? Почему табачная и никотиносодержащая продукция на открытых прилавках? Звони начальнику. Иначе у меня большая собака с расстройством желудка: придёт сюда и обосрётся».

    Молодой человек потянулся за телефоном сразу. Гостей он не признал. Опрометчиво представив их собеседнику как «тут какие-то», нарвался на отповедь.

    «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал продавца депутат, совместивший проверку торговли вейпами с лекцией против гомосексуализма.

    «Каждый, кто торгует вейпами - мудак. Последние дни доживаете, твари», - описали перспективы продавцу и указали на бесполезность его занятий: - «Не для этого ты должен жить. В армию тебя заберём».

    О том, кто учит жизни и работе, юноша, похоже, так и не узнал. В течение почти семи минут, которые длится запись, имя и регалии Милонова никто не назвал. Читатель, приславший в редакцию видео, с руководством торговой точки не связан, в магазине днём не был. Прислушавшись к экспрессивной речи, он признал Милонова, в отличие от молодого человека, едва устроившегося в магазин.

    Виталий Валентинович подтвердил «Фонтанке», что в понедельник был на Оранжерейной. Он в Петербурге уже некоторое время. В городе на Неве встретил Пасху и на эту неделю в своих соцсетях анонсировал активную депутатскую деятельность.

    Визит в пушкинский вейпшоп вместе с двумя помощниками нанёс после жалоб местных жителей, которые отчаялись справиться с торговой точкой. По их словам, жижу там покупают дети.

    «Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - рассказал народный избранник. Он добавил, что высказал всё и попросил навести порядок и предупредил, что следующий визит будет под протокол. В этот раз через отведённые продавцу полчаса не появилась ни полиция, ни ревизоры.

    Несмотря на бронь, Виталий Милонов после объявления частичной мобилизации подал заявление с просьбой об отправке на спецоперацию. В октябре прошлого года его встретили в военкомате на Рижском проспекте в Петербурге - он записывался в добровольцы. В разговоре с «Фонтанкой» депутат заявил, что в скором времени планирует вернуться в Донбасс.

    Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в Госдуме сразу во втором и третьем чтении одобрили 11 апреля. Часть поправок касается дополнительных ограничений торговли. Так, нововведения диктуют прятать никотиносодержащую продукцию и устройства под прилавок - по аналогии с табачной.

    Повестку о подготовке законопроекта в Петербурге сопровождали новости о пострадавших детях. Так, за два дня до заседания в Госдуме в городе жидкостью для электронного испарителя отравился годовалый ребёнок. В марте начальник полицейского главка Роман Плугин заявил, что квартира умершего девятиклассника была «забита вейпами». В январе умер 14-летний школьник, тело которого с испарителем в руке буквально выпало на дедушку.

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