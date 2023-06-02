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    Закопали пеньки, думали, не найдут: Прокуратура ищет похитителя ив в Петербурге

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    3 комментария

    Неизвестные вырубили 6 деревьев на территории садового некоммерческого товарищества «Макаровец», часть пней пытались закопать в земле. О результатах проверки в саду на Петергофском шоссе сообщила прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

    «На земельных участках, собственность на которые не разграничена, незаконно вырубили 6 ив», — рассказали в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что правонарушители закопали в землю пни некоторых срубленных деревьев

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    Ущерб составил более 27 тысяч рублей. Прокуратура довела материалы проверки до правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной рубке лесных насаждений» (ч. 1 ст. 260 УК РФ).

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как жители дома в Виленском переулке пытаются спасти виноградник от капитального ремонта. Петербуржцы привыкли, что десятки лет на брандмауэрной стене соседнего здания висит живописное растение, а сейчас оно оказалось под угрозой вырубки.

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    Комментарии 3

    SU LUX INN02 Июн 2023 в 16:47
    добрая Новость!
    +0−0
    Silver86702 Июн 2023 в 15:49
    По 5 деревьям прокуратура возбуждает уголовное дело, а по намыву на Васильевском отменяет.

    Понятно, что 5 срубленных деревьев в садоводстве это преступление века.
    +1−0
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