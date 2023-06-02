    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.97eur86.58

    В Калининграде мужчину обвинили в соблазнении сестры своей девушки, а также её одноклассницы

    5890
    2 комментария

    30-летнего жителя Калининграда задержали по делу о педофилии в декабре прошлого года. За полгода выяснилось, что его жертвой была не только 11-летняя сестра гражданской жены, но и её одноклассница.

    Как сообщает пресс-служба регионального СК 2 июня, на данный момент мужчине инкриминируется 18 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также один эпизод тех же действий в отношении сразу двух несовершеннолетних.

    По версии следствия, с июня 2020 по ноябрь 2022 мужчина развращал 11-летнюю сестру своей сожительницы. При этом обвиняемый приходил в квартиру, где девочка жила с отцом, якобы для того, чтобы поработать на компьютере.

    В ноябре 2022 года к девочке пришла в гости одноклассница, и обвиняемый якобы совершил сексуальное насилие сразу над двумя девочками. А потом еще писал однокласснице с просьбой прислать интимные фото. Девочка рассказала об этом отцу, и тот сразу же обратился в полицию.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнегоКалининградУголовное дело
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    SU LUX INN02 Июн 2023 в 16:44
    вот до чего Жадность доводит! а не жадничал бы - до сих пор Спокойно бы Работал на компьютере!
    +1−0
    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 16:34
    Спасибо, Фонтанка! Весьма информативная и познавательная заметка! Неустанно сеем разумное, доброе, вечное?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close