В Калининграде мужчину обвинили в соблазнении сестры своей девушки, а также её одноклассницы

30-летнего жителя Калининграда задержали по делу о педофилии в декабре прошлого года. За полгода выяснилось, что его жертвой была не только 11-летняя сестра гражданской жены, но и её одноклассница.



Как сообщает пресс-служба регионального СК 2 июня, на данный момент мужчине инкриминируется 18 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также один эпизод тех же действий в отношении сразу двух несовершеннолетних.



По версии следствия, с июня 2020 по ноябрь 2022 мужчина развращал 11-летнюю сестру своей сожительницы. При этом обвиняемый приходил в квартиру, где девочка жила с отцом, якобы для того, чтобы поработать на компьютере.

