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    В Тюмени задержали пенсионерку, перевозившую в карасях наркотики

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    6 комментариев

    На въезде в Тюмень полиция задержала пенсионерку, перевозившую 41 сверток с наркотическими веществами в карасях. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

    Сотрудники ГИБДД, ФСБ и Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль LADA Granta, который ехал по трассе из Екатеринбурга. Во время осмотра машины силовики обнаружили картонную коробку с карасями. В рыбе нашли подозрительные свертки — как позже показала экспертиза, это были запрещенные вещества общей массой 800 граммов.

    Водитель автомобиля сразу открестился от груза: по его словам, рыба принадлежала пассажирке. Ею оказалась в прошлом судимая за незаконный оборот наркотиков жительница Тюмени 1953 года рождения. Сейчас женщина находится под арестом. По ее словам, она приобрела наркотики в Екатеринбурге и собиралась реализовать их в родной Тюмени.

    Против женщины возбудили уголовное дело по факту незаконной пересылки и сбыта наркотических средств (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

    Ранее «Фонтанка» писала, как ФСБ РФ нашла почти полтонны наркотиков в фурах на границе с Беларусью. Запрещенку из Латинской Америки пытались реализовать в Польше.

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    Комментарии 6

    25346053102 Июн 2023 в 15:26
    Электорат Путина.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 15:23
    По официальной статистике 80% осужденных женщин в ИТК цыганки.
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 15:22
    "Пенсионеры - выживают".
    +0−0
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