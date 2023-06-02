В Тюмени задержали пенсионерку, перевозившую в карасях наркотики

На въезде в Тюмень полиция задержала пенсионерку, перевозившую 41 сверток с наркотическими веществами в карасях. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по Тюменской области.



Сотрудники ГИБДД, ФСБ и Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль LADA Granta, который ехал по трассе из Екатеринбурга. Во время осмотра машины силовики обнаружили картонную коробку с карасями. В рыбе нашли подозрительные свертки — как позже показала экспертиза, это были запрещенные вещества общей массой 800 граммов.



Водитель автомобиля сразу открестился от груза: по его словам, рыба принадлежала пассажирке. Ею оказалась в прошлом судимая за незаконный оборот наркотиков жительница Тюмени 1953 года рождения. Сейчас женщина находится под арестом. По ее словам, она приобрела наркотики в Екатеринбурге и собиралась реализовать их в родной Тюмени.

