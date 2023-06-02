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    Крупный склад оружия обнаружили в Подмосковье. Один человек задержан

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    10 комментариев

    В Подмосковье оперативники МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ обнаружили крупный склад с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Один человек был задержан. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Фото: МВД России
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    Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 30 и 222 УК РФ).

    По данным ведомства, оперативники провели обыск в хозяйственной постройке на одном из участков в Подмосковье и обнаружили там огнестрельное оружие: 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 2 револьвера и снайперскую винтовку.

    «Изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тысяч патронов различного калибра», — заявила Ирина Волк.

    Среди изъятого — автоматы Калашникова, американский «Кольт» и пулемет «Скорпион». Остальные находки были переданы на экспертизу, подчеркнула представитель ведомства. Также оперативники выясняют, где оружие закупалось и кому предполагалась продажа.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в хозпостройке в Волосово нашли боевой арсенал, который связывали с лидером ОПГ. Осмотр прошел с разрешения 64-летней хозяйки постройки — причем она предположила, что оружие может принадлежать ее сыну, пожизненно осужденному Сергею Свитайло.

    Фото: МВД России

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    Комментарии 10

    Гость02 Июн 2023 в 14:40
    в России уже формируется Русский Легион. это вопрос короткого времени.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 13:58
    ну, ладно, отложим "контрнаступ"© на 48 часов, раз такое дело
    +0−2
    Йёхан02 Июн 2023 в 13:55
    Возможно волонтеры собирали для отправки добровольцам.
    +2−1
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