Крупный склад оружия обнаружили в Подмосковье. Один человек задержан

В Подмосковье оперативники МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ обнаружили крупный склад с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Один человек был задержан. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 30 и 222 УК РФ).
По данным ведомства, оперативники провели обыск в хозяйственной постройке на одном из участков в Подмосковье и обнаружили там огнестрельное оружие: 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 2 револьвера и снайперскую винтовку.
«Изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тысяч патронов различного калибра», — заявила Ирина Волк.
Среди изъятого — автоматы Калашникова, американский «Кольт» и пулемет «Скорпион». Остальные находки были переданы на экспертизу, подчеркнула представитель ведомства. Также оперативники выясняют, где оружие закупалось и кому предполагалась продажа.
Ранее «Фонтанка» писала, как в хозпостройке в Волосово нашли боевой арсенал, который связывали с лидером ОПГ. Осмотр прошел с разрешения 64-летней хозяйки постройки — причем она предположила, что оружие может принадлежать ее сыну, пожизненно осужденному Сергею Свитайло.