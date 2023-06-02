Холодная суббота. Синоптик ответил, как скоро потеплеет в Петербурге

Начало лета выдалось поистине холодным для жителей Санкт-Петербурга, и в ближайшее время погода меняться не будет. Северный ветер принес региону ледяную воздушную массу, которая закрепится в Ленобласти 2 и 3 июня. Потепление начнется только в воскресенье, 4 июня, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.



Уже успели на себе ощутить ленинградские заморозки и жители Ломоносова. Люди делятся снимками замерзших стекол машин, как будто сейчас ранняя весна. Но надпись сегодняшней даты на замороженном стекле говорит о том, что фото сделано сегодня утром.

