    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.97eur86.58

    Холодная суббота. Синоптик ответил, как скоро потеплеет в Петербурге

    9420
    2 комментария

    Начало лета выдалось поистине холодным для жителей Санкт-Петербурга, и в ближайшее время погода меняться не будет. Северный ветер принес региону ледяную воздушную массу, которая закрепится в Ленобласти 2 и 3 июня. Потепление начнется только в воскресенье, 4 июня, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    Уже успели на себе ощутить ленинградские заморозки и жители Ломоносова. Люди делятся снимками замерзших стекол машин, как будто сейчас ранняя весна. Но надпись сегодняшней даты на замороженном стекле говорит о том, что фото сделано сегодня утром.

    Фото: Грибы и грибники / ВКонтакте
    ПоделитьсяПоделиться

    Ночью в области действительно наблюдались заморозки, подтвердил синоптик Колесов, отмечая, что в предстоящие две ночи заморозки по всей территории будут сохраняться. К тому же в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, которые будут идти как днем, так и ночью на протяжении всех выходных.

    В ближайшие два дня в Петербурге будут самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до +11°…+13°. Уже в понедельник, 5 июня, в Северной столице установится более летняя погода — до 17° тепла днем.

    Синоптик отметил аномально низкую температуру и в первый день лета — вчера в Санкт-Петербурге было не больше 13° тепла. В последние годы холоднее было только в 2017 году, когда в городе фиксировали +11,3°, а до этого в 2004 году +12°.

    Фото: Грибы и грибники / ВКонтакте

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 2

    Гость02 Июн 2023 в 12:34
    Холодное лето 2023-го.
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 12:28
    Отопление когда включат? В квартире плюс 16 градусов.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close