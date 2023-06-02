Холодная суббота. Синоптик ответил, как скоро потеплеет в Петербурге

Начало лета выдалось поистине холодным для жителей Санкт-Петербурга, и в ближайшее время погода меняться не будет. Северный ветер принес региону ледяную воздушную массу, которая закрепится в Ленобласти 2 и 3 июня. Потепление начнется только в воскресенье, 4 июня, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
Уже успели на себе ощутить ленинградские заморозки и жители Ломоносова. Люди делятся снимками замерзших стекол машин, как будто сейчас ранняя весна. Но надпись сегодняшней даты на замороженном стекле говорит о том, что фото сделано сегодня утром.
Ночью в области действительно наблюдались заморозки, подтвердил синоптик Колесов, отмечая, что в предстоящие две ночи заморозки по всей территории будут сохраняться. К тому же в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, которые будут идти как днем, так и ночью на протяжении всех выходных.
В ближайшие два дня в Петербурге будут самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до +11°…+13°. Уже в понедельник, 5 июня, в Северной столице установится более летняя погода — до 17° тепла днем.
Синоптик отметил аномально низкую температуру и в первый день лета — вчера в Санкт-Петербурге было не больше 13° тепла. В последние годы холоднее было только в 2017 году, когда в городе фиксировали +11,3°, а до этого в 2004 году +12°.