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    Летняя погода пока обходит Петербург стороной. Выходные тоже не порадуют

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    8 комментариев

    Лето игнорирует календарь и пока не думает приходить в Петербург. В городе стоит холодная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 2 июня, температура воздуха +10…+12°. Как отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, это на на 6–7° ниже нормы и связано с тем, что на Петербург влияет тыловая, холодная часть циклона.

    Выходные также не порадуют. В субботу, 3 июня, вновь ожидаются кратковременные дожди и +11…+13°. Воскресенье, 4 июня, также с дождями и всего на градус теплее +12…+14°.

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    Комментарии 8

    Гость02 Июн 2023 в 09:22
    вы больше верте синоптикам) усе будет уася)
    +0−0
    Guddd-Head02 Июн 2023 в 08:42
    Какая обстановка - такое и лето
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 08:32
    Такое лето нам не нужно! 😥
    +0−0
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