Летняя погода пока обходит Петербург стороной. Выходные тоже не порадуют

Лето игнорирует календарь и пока не думает приходить в Петербург. В городе стоит холодная погода, местами пройдут кратковременные дожди.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 2 июня, температура воздуха +10…+12°. Как отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, это на на 6–7° ниже нормы и связано с тем, что на Петербург влияет тыловая, холодная часть циклона.



Выходные также не порадуют. В субботу, 3 июня, вновь ожидаются кратковременные дожди и +11…+13°. Воскресенье, 4 июня, также с дождями и всего на градус теплее +12…+14°.

