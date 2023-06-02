Лось на дороге под Хапо-Ое поймал сразу две машины. Пострадали пять человек

Серьезная авария с участием лося и двух автомобилей произошла утром 2 июня во Всеволожском районе Ленинградской области. Из одной из машин пострадавших пришлось вызволять спасателям.
По предварительной информации, около 7 часов утра на дороге между Хапо-Ое и Невской Дубровкой автомобиль Ford Focus сбил выскочившего на дорогу лося. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей там Skoda Octavia, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию.
В результате ДТП в салоне «Форда» зажало 45-летнего водителя и 43-летнего пассажира. Прибывшие на место спасатели из 101-й пожарной части деблокировали их с помощью гидравлического инструмента. В «Шкоде» ехали 50-летний водитель и пассажирки 40 и 59 лет, они выбрались из машины сами. Всех пятерых осматривали медики.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Форда» получил тяжелые травмы, а его пассажир и водитель «Шкоды» — травмы средней тяжести. Все трое госпитализированы.