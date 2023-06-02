Лось на дороге под Хапо-Ое поймал сразу две машины. Пострадали пять человек

Серьезная авария с участием лося и двух автомобилей произошла утром 2 июня во Всеволожском районе Ленинградской области. Из одной из машин пострадавших пришлось вызволять спасателям.

По предварительной информации, около 7 часов утра на дороге между Хапо-Ое и Невской Дубровкой автомобиль Ford Focus сбил выскочившего на дорогу лося. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей там Skoda Octavia, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию.