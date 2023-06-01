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    Россияне смогут расплачиваться «смешариками». Центробанк выпускает монеты с героями мультфильма

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    5 комментариев

    Памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация» вышли в обращение 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

    Монеты выпущены трех видов: одна номиналом 3 рубля, изготовленная из серебра, и две номиналом 25 рублей, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

    Трехрублевая монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. «Смешарики» на ней изображены цветными, по окружности проходит соответствующая надпись. Тираж этой монеты — 7 тысяч штук.

    25-рублевки имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Те, что из стали с никелевым покрытием, — не цветные (тираж 850 тысяч штук), а монеты из медно-никелевого сплава имеют цветное покрытие (тираж 150 тысяч штук).

    Автор: Банк России / YouTube

    «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — напоминают в Банке России.

    «Смешарики» — российский анимационный сериал, который выходит в телеэфир с 2004 года.

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    Комментарии 5

    Бородин А.В.01 Июн 2023 в 22:35
    Хорошо тому живется
    Кто нашел на даче клад
    Он с начальником не бьется
    За повышенный оклад
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 22:31
    Весь тираж быстро разойдется по нужным рукам, ну а потом на авито за оверпрайс
    +0−0
    Nerevar01 Июн 2023 в 22:30
    Расплачиваться вряд ли будет кто. Коллекционировать будут точно.
    +0−0
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