Россияне смогут расплачиваться «смешариками». Центробанк выпускает монеты с героями мультфильма

Памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация» вышли в обращение 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.



Монеты выпущены трех видов: одна номиналом 3 рубля, изготовленная из серебра, и две номиналом 25 рублей, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.



Трехрублевая монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. «Смешарики» на ней изображены цветными, по окружности проходит соответствующая надпись. Тираж этой монеты — 7 тысяч штук.

