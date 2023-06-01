«Выдернута хорошо спина». Во время гонки на Малой Невке лодка столкнулась с катером

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Малой Невке в воскресенье проходили состязания гребцов — XII «Регата Юрия Тюкалова». Одна из лодок столкнулась с катером, рассказал «Фонтанке» 1 июня участник событий.

По словам нашего собеседника, он сидел в лодке третьим с начала. «У [первого] выдернута хорошо спина, ему придется ее восстанавливать. У меня растянут голеностоп», — рассказал он. Еще у одного участника, по словам нашего собеседника, травма ноги — растяжение — и «выдернуты позвонки спины».

Другой член экипажа лодки рассказал «Фонтанке», что направил обращение в Федерацию академической гребли, чтобы получить разъяснения о ситуации. Он уточнил, что катера должны были присутствовать на соревнованиях, но только для того, чтобы перекрыть с двух сторон реку. Однако один из них, по его словам, почему-то оказался в зоне проведения соревнований. Уйти от столкновения людям, сидевшим в лодке, было почти невозможно — они гребли спиной вперед на большой скорости, объяснил наш собеседник.

читатель «Фонтанки»

Оба участника событий говорят, что столкновение произошло с катером полиции, однако в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО «Фонтанке» сообщили, что с их катерами ничего такого не происходило.



Первый вице-президент Федерации гребного спорта Петербурга Сергей Поздеев заявил «Фонтанке», что инцидент произошел с «катером полиции», но о подробностях не сообщил.

«Вина была обоюдная. Спортсмены должны были идти по крайним водам — вдоль одного берега и вдоль другого. Они сместились и пошли по судовому ходу», — рассказал Поздеев.



По его словам, судьи разрешили спортсменам начать действовать, не убедившись или не имея возможности убедиться, что на дистанции не осталось ни одного катера.

