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    «Выдернута хорошо спина». Во время гонки на Малой Невке лодка столкнулась с катером

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    10 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На Малой Невке в воскресенье проходили состязания гребцов — XII «Регата Юрия Тюкалова». Одна из лодок столкнулась с катером, рассказал «Фонтанке» 1 июня участник событий.

    По словам нашего собеседника, он сидел в лодке третьим с начала. «У [первого] выдернута хорошо спина, ему придется ее восстанавливать. У меня растянут голеностоп», — рассказал он. Еще у одного участника, по словам нашего собеседника, травма ноги — растяжение — и «выдернуты позвонки спины».

    Другой член экипажа лодки рассказал «Фонтанке», что направил обращение в Федерацию академической гребли, чтобы получить разъяснения о ситуации. Он уточнил, что катера должны были присутствовать на соревнованиях, но только для того, чтобы перекрыть с двух сторон реку. Однако один из них, по его словам, почему-то оказался в зоне проведения соревнований. Уйти от столкновения людям, сидевшим в лодке, было почти невозможно — они гребли спиной вперед на большой скорости, объяснил наш собеседник.

    читатель «Фонтанки»

    Оба участника событий говорят, что столкновение произошло с катером полиции, однако в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО «Фонтанке» сообщили, что с их катерами ничего такого не происходило.

    Первый вице-президент Федерации гребного спорта Петербурга Сергей Поздеев заявил «Фонтанке», что инцидент произошел с «катером полиции», но о подробностях не сообщил.

    «Вина была обоюдная. Спортсмены должны были идти по крайним водам — вдоль одного берега и вдоль другого. Они сместились и пошли по судовому ходу», — рассказал Поздеев.

    По его словам, судьи разрешили спортсменам начать действовать, не убедившись или не имея возможности убедиться, что на дистанции не осталось ни одного катера.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ГребцыСтолкновениеМалая Невка
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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
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    Комментарии 10

    Гость01 Июн 2023 в 18:54
    Пить надо меньше.
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 18:42
    все ясно. унтер-офицерская вдова сама себя выпорола.
    +1−0
    мухомор01 Июн 2023 в 18:36
    так давайте по порядку.
    Был ли официально перекрыт судовой ход в одной из рек внутренних водных путей РФ для проведения спортивного мероприятия?
    Кто и каким образом осуществлял контроль соблюдения безопасности мероприятия.
    И самое интересное, если ГУВД на транспорте не в курсе инцидента, предпринимает ли какие-то действия Северо-Западная транспортная прокуратура
    +2−0
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