«Ты что, дурак?» В Мурино мужчина в кепке ограбил аптеку, но мелочь не взял

Несколько минут ужаса пришлось пережить сотруднице аптеки в Мурино. Очередной посетитель пошел на нее с ножом.
Инцидент на улице Авиаторов Балтики произошел около двух дня, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Камеры заведения сняли произошедшее. Мужчина в черной куртке и кепке зашел в аптеку, а когда фармацевт вышла дать ему нужный препарат из закрытой витрины, вынул нож.
«Фонтанка.ру»
Девушка сначала не поняла и крикнула «Да ты дурак? Перестань». Потом после его настойчивого - «иди в кассу», зашла за прилавок и отдала ему всю наличность — 1250 рублей. Она от испуга предложила ему даже мелочь. Но злоумышленник со словами «Глупости. Не надо» ушел.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.