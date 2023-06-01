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    «Ты что, дурак?» В Мурино мужчина в кепке ограбил аптеку, но мелочь не взял

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    Несколько минут ужаса пришлось пережить сотруднице аптеки в Мурино. Очередной посетитель пошел на нее с ножом.

    Инцидент на улице Авиаторов Балтики произошел около двух дня, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Камеры заведения сняли произошедшее. Мужчина в черной куртке и кепке зашел в аптеку, а когда фармацевт вышла дать ему нужный препарат из закрытой витрины, вынул нож.

    «Фонтанка.ру»

    Девушка сначала не поняла и крикнула «Да ты дурак? Перестань». Потом после его настойчивого - «иди в кассу», зашла за прилавок и отдала ему всю наличность — 1250 рублей. Она от испуга предложила ему даже мелочь. Но злоумышленник со словами «Глупости. Не надо» ушел.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    Гость01 Июн 2023 в 15:36
    Робин Гуд доморощенный.
    +1−0
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