    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    5 м/с, зап

    755мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    Москвич доказал, что не годен к службе в армии из-за лишнего веса

    525
    2 комментария

    Герой апрельской публикации «Фонтанки» Алексей (имя изменено), который пытался доказать военкомату негодность к службе из-за лишнего веса, все-таки получил категорию годности Д — призывнику в скором времени выдадут военный билет с отметкой об абсолютной негодности. Об этом 1 июня сообщила корреспондент MSK1.RU.

    На период обследования вес Алексея составлял 126 кг. Рассчитав индекс массы тела (ИМТ), призывнику определили категорию годности Д из-за ожирения 4-й степени.

    Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в кг/м². ИМТ 18–25 — это нормальные показатели, 30–35 означает ожирение 1-й степени, 35–40 — ожирение 2-й степени, 40 и более — ожирение 3-й степени.

    Военный юрист Евгений Крылов пояснил журналистам, что при проблемах с весом обычно призывнику определяют категорию Г (временно не годен, отсрочка до полугода), чтобы молодой человек мог пройти обследования у эндокринолога, сдать необходимые анализы. Для категории Д индекс массы тела должен быть выше 40.

    «Теперь, даже если я похудею, категория "не годен" будет при мне», — заявил Алексей, пояснив, что обследования заставили его серьезнее относиться к собственному здоровью.

    По словам врача-терапевта Екатерины Коноваловой, людям с избыточным весом армия может навредить из-за сильных нагрузок на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. В армии утро начинает с зарядки и интенсивной пробежки, а для человека с малоактивным образом жизни и ожирением — это огромный стресс, утверждает эксперт.

    «Людям с ожирением, конечно, рекомендуется физическая активность, но при таком весе лучше начинать с быстрой ходьбы и легкой зарядки», — заявила Коновалова, отметив, что в армии вряд ли существует индивидуальный подход к упражнениям.

    Алексею врач посоветовала, помимо отказа от сладкого, обратить внимание на соблюдение баланса белков, жиров и углеводов. Причем чем младше возраст, тем легче скинуть лишние килограммы, но заняться этим нужно как можно раньше, считает врач. Если оставить все как есть, то с у людей с избыточным весом могут развиваться серьезные заболевания, по типу сахарного диабета и болезней позвоночника.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость01 Июн 2023 в 15:33
    Когда на горизонте маячит "одвухсочивание" непонятно за какой шиш, то диабет и проблемы с позвоночником становятся не так уж страшны.
    +0−0
    Kit.01 Июн 2023 в 15:32
    Теперь россиянам запретят есть?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close