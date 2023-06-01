Москвич доказал, что не годен к службе в армии из-за лишнего веса

Герой апрельской публикации «Фонтанки» Алексей (имя изменено), который пытался доказать военкомату негодность к службе из-за лишнего веса, все-таки получил категорию годности Д — призывнику в скором времени выдадут военный билет с отметкой об абсолютной негодности. Об этом 1 июня сообщила корреспондент MSK1.RU.

На период обследования вес Алексея составлял 126 кг. Рассчитав индекс массы тела (ИМТ), призывнику определили категорию годности Д из-за ожирения 4-й степени. Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в кг/м². ИМТ 18–25 — это нормальные показатели, 30–35 означает ожирение 1-й степени, 35–40 — ожирение 2-й степени, 40 и более — ожирение 3-й степени.

Военный юрист Евгений Крылов пояснил журналистам, что при проблемах с весом обычно призывнику определяют категорию Г (временно не годен, отсрочка до полугода), чтобы молодой человек мог пройти обследования у эндокринолога, сдать необходимые анализы. Для категории Д индекс массы тела должен быть выше 40.



«Теперь, даже если я похудею, категория "не годен" будет при мне», — заявил Алексей, пояснив, что обследования заставили его серьезнее относиться к собственному здоровью.

По словам врача-терапевта Екатерины Коноваловой, людям с избыточным весом армия может навредить из-за сильных нагрузок на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. В армии утро начинает с зарядки и интенсивной пробежки, а для человека с малоактивным образом жизни и ожирением — это огромный стресс, утверждает эксперт.



«Людям с ожирением, конечно, рекомендуется физическая активность, но при таком весе лучше начинать с быстрой ходьбы и легкой зарядки», — заявила Коновалова, отметив, что в армии вряд ли существует индивидуальный подход к упражнениям.

