В мае петербуржцы каждый день видели солнце — впервые за 15 лет

Среднемесячная температура составила +12 градусов — в начале месяца еще шел снег, но вторая и третья декады были теплыми и солнечными. Кроме того, каждый день петербуржцы видели солнце — последний раз такое было в 2008 году.

Наступило лето — значит, можно подводить итоги майской погоды в Петербурге. Он выдался теплее предыдущего, сообщает 1 июня главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Солнечное сияние в этом месяце тоже очень продолжительное — 323,4 часа, при максимальном значении 345 часов в 1988 году», — отмечает синоптик. Он добавляет, что погоду в Петербурге часто определяли антициклоны.

Дожди город пощадили: в мае выпало всего 16,9 миллиметра осадков, что даже меньше, чем было в апреле. Самым жарким стало 24 мая (+24,7), а самым холодным — 5-е (+5,8 со снегом). Ниже нуля температура опустилась только один раз — ночью, до -0,4.



А вот июнь встречает Петербург заморозками — «Фонтанка» показывала видеоинструкцию о том, как одеться по погоде. В пятницу пройдут дожди, а температура не поднимется выше +13.

