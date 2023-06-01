    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    В мае петербуржцы каждый день видели солнце — впервые за 15 лет

    177
    1 комментарий

    Наступило лето — значит, можно подводить итоги майской погоды в Петербурге. Он выдался теплее предыдущего, сообщает 1 июня главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Среднемесячная температура составила +12 градусов — в начале месяца еще шел снег, но вторая и третья декады были теплыми и солнечными. Кроме того, каждый день петербуржцы видели солнце — последний раз такое было в 2008 году.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Солнечное сияние в этом месяце тоже очень продолжительное — 323,4 часа, при максимальном значении 345 часов в 1988 году», — отмечает синоптик. Он добавляет, что погоду в Петербурге часто определяли антициклоны.

    Дожди город пощадили: в мае выпало всего 16,9 миллиметра осадков, что даже меньше, чем было в апреле. Самым жарким стало 24 мая (+24,7), а самым холодным — 5-е (+5,8 со снегом). Ниже нуля температура опустилась только один раз — ночью, до -0,4.

    А вот июнь встречает Петербург заморозками — «Фонтанка» показывала видеоинструкцию о том, как одеться по погоде. В пятницу пройдут дожди, а температура не поднимется выше +13.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Виталий Петров01 Июн 2023 в 11:54
    И? А в июне не увидят или как??
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close