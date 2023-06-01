Лето начинается по-апрельски. В Ленобласти ждут минус 3 градуса

Холодно, ещё холоднее. В ближайшие дни улучшения погоды ждать не стоит. А ближайшие ночи могу расстроить огородников.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня в Петербурге будет облачно с прояснениями, утром и днём кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами в прибрежных районах порывы 15 м/с. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, днем не поднимется выше 12–14.
Центр «ФОБОС» сообщает, что синоптическая ситуация в регионе будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который идёт с северо-запада на юго-восток. Поступающий к берегам Невы холодный воздух существенно ограничит дневной прогрев. Температурные показатели отстают от климатической нормы на 6–7 градусов и соответствуют последней пятидневке апреля. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В пятницу, 2 июня, будет ещё холоднее — всего 11–13 градусов, кратковременные дожди. В Ленинградской области со 2 по 4 июня в ночные часы местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 3 градусов.