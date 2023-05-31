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    «Неплохие перспективы»: Путин встретился с президентом Эритреи

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    Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле своего коллегу из Эритреи — Исайяса Афеворку. Сегодня президенты подпишут несколько межправительственных соглашений, сообщается 31 мая на сайте президента РФ.

    Фото: Михаил Метцель / kremlin.ru
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    По словам Путина, на сегодняшней встрече будет обсуждаться торгово-экономическое развитие стран. «Но хотел бы отметить, что здесь у нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям, о которых мы сегодня поговорим», — заявил глава России.

    Путин рассказал о контактах между странами на площадке ООН, а также о развитии гуманитарной сферы — образование в России получили уже десятки студентов из Эритреи и этот процесс продолжается.

    В свою очередь Исайяс Афеворки посетовал на многочисленные кризисы в последние годы, которые, по его мнению, связаны с «попытками установить однополярный мир». Политик считает, что с распадом СССР страны Запада увидели для себя возможность доминирования в мире, а их орудием стала стратегия сдерживания.

    «По сути стратегия сдерживания ничем не отличается от объявления войны», — заявил Афеворки. Глава Эритреи уверен, что Россия сыграет свою роль в установлении нового порядка, основанном на уважении народов.

    Глава РФ напомнил о проведении второго саммита «Россия-Африка», который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге. Путин выразил надежду на успешные переговоры и продвижение в развитии отношений между РФ и Эритреей.

    Фото: Михаил Метцель / kremlin.ru

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