«Неплохие перспективы»: Путин встретился с президентом Эритреи

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле своего коллегу из Эритреи — Исайяса Афеворку. Сегодня президенты подпишут несколько межправительственных соглашений, сообщается 31 мая на сайте президента РФ.
По словам Путина, на сегодняшней встрече будет обсуждаться торгово-экономическое развитие стран. «Но хотел бы отметить, что здесь у нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям, о которых мы сегодня поговорим», — заявил глава России.
Путин рассказал о контактах между странами на площадке ООН, а также о развитии гуманитарной сферы — образование в России получили уже десятки студентов из Эритреи и этот процесс продолжается.
В свою очередь Исайяс Афеворки посетовал на многочисленные кризисы в последние годы, которые, по его мнению, связаны с «попытками установить однополярный мир». Политик считает, что с распадом СССР страны Запада увидели для себя возможность доминирования в мире, а их орудием стала стратегия сдерживания.
«По сути стратегия сдерживания ничем не отличается от объявления войны», — заявил Афеворки. Глава Эритреи уверен, что Россия сыграет свою роль в установлении нового порядка, основанном на уважении народов.
Глава РФ напомнил о проведении второго саммита «Россия-Африка», который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге. Путин выразил надежду на успешные переговоры и продвижение в развитии отношений между РФ и Эритреей.