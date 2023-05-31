Вместе с похолоданием в Петербурге ждут сильный ветер

Лето в Петербурге начнется с неблагоприятного погодного явления, предупреждают МЧС и синоптики. Горожанам придется крепче держать шляпы и зонтики.



По прогнозу Гидрометцентра, 1 июня в прибрежных районах Петербурга ожидается усиление ветра до 15 м/с. С 9 утра до 9 часов вечера в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, добавляют в пресс-службе администрации. Горожан просят быть особенно осторожными, а водителей — по возможности воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП.

Одновременно в городе ждут кратковременные дожди, а температура воздуха снизится до +12–14 градусов. И это только начало похолодания, самые прохладные дни обещают 2 и 3 июня.