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    Вместе с похолоданием в Петербурге ждут сильный ветер

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    Лето в Петербурге начнется с неблагоприятного погодного явления, предупреждают МЧС и синоптики. Горожанам придется крепче держать шляпы и зонтики.

    По прогнозу Гидрометцентра, 1 июня в прибрежных районах Петербурга ожидается усиление ветра до 15 м/с. С 9 утра до 9 часов вечера в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, добавляют в пресс-службе администрации. Горожан просят быть особенно осторожными, а водителей — по возможности воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП.

    Одновременно в городе ждут кратковременные дожди, а температура воздуха снизится до +12–14 градусов. И это только начало похолодания, самые прохладные дни обещают 2 и 3 июня.

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