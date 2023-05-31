    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    762мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.69eur86.51

    В Петербурге еще тепло, но это ненадолго. В первый день лета в город вернется апрельская погода

    7417
    6 комментариев

    Последний день календарной весны в Петербурге будет относительно теплым, но с первого дня лета город «вернется» в апрель. Кратковременные дожди и прохладную погоду несет приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт.

    В среду Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, пишет 31 мая в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Температура воздуха +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер западный 4–9 м/с, порывистый.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 1 июня, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +12…+14°. Пятница, 2 июня, также будет дождливой, воздух прогреется до +11…+13°.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close