В Петербурге еще тепло, но это ненадолго. В первый день лета в город вернется апрельская погода

Последний день календарной весны в Петербурге будет относительно теплым, но с первого дня лета город «вернется» в апрель. Кратковременные дожди и прохладную погоду несет приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт.



В среду Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, пишет 31 мая в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Температура воздуха +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер западный 4–9 м/с, порывистый.

