В Петербурге еще тепло, но это ненадолго. В первый день лета в город вернется апрельская погода

Последний день календарной весны в Петербурге будет относительно теплым, но с первого дня лета город «вернется» в апрель. Кратковременные дожди и прохладную погоду несет приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт.
В среду Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, пишет 31 мая в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Температура воздуха +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер западный 4–9 м/с, порывистый.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 1 июня, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +12…+14°. Пятница, 2 июня, также будет дождливой, воздух прогреется до +11…+13°.