Судимым и ограниченно годным разрешат заключать контракт с Минобороны. Но есть нюанс

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право заключать контракт с Минобороны РФ на период проведения мобилизации и при введении военного положения. Документ размещен 31 мая в электронной базе нижней палаты парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
В пояснительной записке сказано, что во время специальной военной операции в России стартовал активный набор россиян на военную службу по контракту, однако значительное число желающих не имели права служить в Минобороны. Среди них — люди с судимостью. При этом по мобилизации сейчас их призывать можно.
«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», — сказано в тексте документа.
Исключением станут граждане, отбывающие наказание за педофилию, терроризм, госизмену, шпионаж и другие особо тяжкие преступления.
Также авторы законопроекта предлагают дать возможность поступить на военную службу по контракту гражданам с категорией здоровья В — ограниченно годные. Заболевания, исключающие службу по контракту, будут определены в перечне Минобороны.
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