Судимым и ограниченно годным разрешат заключать контракт с Минобороны. Но есть нюанс

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право заключать контракт с Минобороны РФ на период проведения мобилизации и при введении военного положения. Документ размещен 31 мая в электронной базе нижней палаты парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.



В пояснительной записке сказано, что во время специальной военной операции в России стартовал активный набор россиян на военную службу по контракту, однако значительное число желающих не имели права служить в Минобороны. Среди них — люди с судимостью. При этом по мобилизации сейчас их призывать можно.

