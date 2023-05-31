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    В Казахстане отменят уголовное наказание за оскорбление Назарбаева

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    Депутаты нижней палаты парламента Казахстана готовят поправки, отменяющие уголовную ответственность за оскорбление бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом 31 мая пишет портал Zakon.kz, ссылаясь на минюст и депутата Мажилиса.

    Речь идет о двух статьях уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за публичное оскорбление и посягательство на честь и достоинства первого президента Казахстана, сообщили в министерстве.

    Информацию подтвердила председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента Снежанна Имашева, которая напомнила о начале реформации Конституции страны в 2022 году, когда из документа исключили титул Назарбаева как «лидера нации» (елбасы).

    «В УК эти статьи уже не нужны, поскольку самого статуса "елбасы" уже не существует», — заявила Снежанна Имашева, пояснив, что уголовная ответственность по этой статье «уже не применяется».

    В 2000 году Нурсултан Назарбаев закрепил титул «лидера нации» в конституционном законе, который обеспечивал ему ряд привилегий. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет «елбасы» ушел с должности президента в марте 2019 года, оставив на посту преемника Касым-Жомарта Токаева. Летом 2022 года в республике прошел референдум, который исключил из Конституции статью о «лидере наций» и ряд других норм.

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