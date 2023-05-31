В Казахстане отменят уголовное наказание за оскорбление Назарбаева

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана готовят поправки, отменяющие уголовную ответственность за оскорбление бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом 31 мая пишет портал Zakon.kz, ссылаясь на минюст и депутата Мажилиса.
Речь идет о двух статьях уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за публичное оскорбление и посягательство на честь и достоинства первого президента Казахстана, сообщили в министерстве.
Информацию подтвердила председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента Снежанна Имашева, которая напомнила о начале реформации Конституции страны в 2022 году, когда из документа исключили титул Назарбаева как «лидера нации» (елбасы).
«В УК эти статьи уже не нужны, поскольку самого статуса "елбасы" уже не существует», — заявила Снежанна Имашева, пояснив, что уголовная ответственность по этой статье «уже не применяется».
В 2000 году Нурсултан Назарбаев закрепил титул «лидера нации» в конституционном законе, который обеспечивал ему ряд привилегий. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет «елбасы» ушел с должности президента в марте 2019 года, оставив на посту преемника Касым-Жомарта Токаева. Летом 2022 года в республике прошел референдум, который исключил из Конституции статью о «лидере наций» и ряд других норм.