В Казахстане отменят уголовное наказание за оскорбление Назарбаева

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана готовят поправки, отменяющие уголовную ответственность за оскорбление бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом 31 мая пишет портал Zakon.kz, ссылаясь на минюст и депутата Мажилиса.



Речь идет о двух статьях уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за публичное оскорбление и посягательство на честь и достоинства первого президента Казахстана, сообщили в министерстве.



Информацию подтвердила председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента Снежанна Имашева, которая напомнила о начале реформации Конституции страны в 2022 году, когда из документа исключили титул Назарбаева как «лидера нации» (елбасы).

