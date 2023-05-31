И «Вагнеру» тоже. В Ленобласти ввели выплаты для бойцов ЧВК

Региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК установили в Ленобласти. Указ подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает 31 мая пресс-служба администрации.
Там пояснили, что ЧВК — это «организации, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО».
«Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» в случае ранения также станут получателями региональной поддержки. Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти», — сказано в сообщении.
Кроме того, власти Ленобласти повышают до 300 тысяч выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Эти деньги также положены офицерам запаса, решившим заключить контракт для участия в СВО.
Сейчас единовременная выплата для добровольцев, военнослужащих и мобилизованных из Ленобласти в зависимости от тяжести ранения составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Региональная выплата семьям погибших – два миллиона рублей.
28 апреля Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий ополченцев Донбасса, которые воевали с 12 мая 2014 года, и бойцов организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. В Госдуме говорили, что это касается и бойцов «Вагнера».