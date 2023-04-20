Ополченцы Донбасса и бойцы ЧВК смогут получить статус ветерана боевых действий

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о наделении статуса ветерана боевых действий ополченцев Донбасса, которые воевали с 12 мая 2014 года, и бойцов организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. Информацию об этом опубликовали 20 апреля на сайте парламента.



Поправки, которые, как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, позволяют получить статус ветерана бойцам ЧВК, одобрили ко второму чтению закона. Один из авторов поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин.

