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    Ополченцы Донбасса и бойцы ЧВК смогут получить статус ветерана боевых действий

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    Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о наделении статуса ветерана боевых действий ополченцев Донбасса, которые воевали с 12 мая 2014 года, и бойцов организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. Информацию об этом опубликовали 20 апреля на сайте парламента.

    Поправки, которые, как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, позволяют получить статус ветерана бойцам ЧВК, одобрили ко второму чтению закона. Один из авторов поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за дискредитацию любых участников боевых действий на Украине, включая добровольцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет в том числе и о бойцах ЧВК «Вагнер».

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    Гость20 Апр 2023 в 15:51
    Посмертно.
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