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    Песков: штраф до 500 тыс. рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»

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    Наказание штрафом до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольческих формирований распространяется в том числе и на ЧВК «Вагнер», сообщил 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов, относить ли частную военную компанию «Вагнер» к добровольческим, Песков подчеркнул, что речь идет обо всех формированиях.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за дискредитацию любых участников спецоперации, включая добровольцев.

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