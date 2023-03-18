Песков: штраф до 500 тыс. рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»

Наказание штрафом до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольческих формирований распространяется в том числе и на ЧВК «Вагнер», сообщил 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос журналистов, относить ли частную военную компанию «Вагнер» к добровольческим, Песков подчеркнул, что речь идет обо всех формированиях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за дискредитацию любых участников спецоперации, включая добровольцев.