Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников боевых действий

Теперь уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих выполнению возложенных на ВС РФ задач. За такое преступление максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Как пояснили в Госдуме, уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.



Также новые нормы распространяют на действия в отношении добровольческих формирований статью 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы.

