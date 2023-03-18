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    Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников боевых действий

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за дискредитацию любых участников спецоперации, включая добровольцев. Соответствующий документ 18 марта появился на портале правовой информации.

    Теперь уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих выполнению возложенных на ВС РФ задач. За такое преступление максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

    Как пояснили в Госдуме, уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

    Также новые нормы распространяют на действия в отношении добровольческих формирований статью 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы.

    Такая же ответственность будет наступать и в случае распространения фейков о добровольцах.

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