Иностранные боеприпасы нашли в квартире с мертвым мужчиной на юге Петербурга

Сотрудники полиции Фрунзенского района приехали в квартиру с мертвым мужчиной и нашли много оружия.



Звонок в службу 112 с вызовом на Дунайский проспект поступил 29 мая в районе полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. В квартире обнаружили тело 67-летнего мужчины, который ранее занимался производством карет. На теле следов насильственной смерти не нашли. Тело направили в морг для установления причины смерти.



В квартире обнаружили несколько коробок с патронами разного калибра и разных, в том числе иностранных, производителей. А также пистолет конструкции ТТ образца 30-х годов прошлого века.

