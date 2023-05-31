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    Иностранные боеприпасы нашли в квартире с мертвым мужчиной на юге Петербурга

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    Сотрудники полиции Фрунзенского района приехали в квартиру с мертвым мужчиной и нашли много оружия.

    Звонок в службу 112 с вызовом на Дунайский проспект поступил 29 мая в районе полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. В квартире обнаружили тело 67-летнего мужчины, который ранее занимался производством карет. На теле следов насильственной смерти не нашли. Тело направили в морг для установления причины смерти.

    В квартире обнаружили несколько коробок с патронами разного калибра и разных, в том числе иностранных, производителей. А также пистолет конструкции ТТ образца 30-х годов прошлого века.

    Эксперты признали часть найденного боеприпасами. При этом на хозяина дома никакого оружия не зарегистрировано.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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