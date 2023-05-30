Госдума защитила предпринимателей от необоснованного ареста. В третьем чтении

Госдума РФ 30 мая приняла в третьем и окончательном чтении закон, защищающий предпринимателей от необоснованного ареста, сообщают «Ведомости».
Поправки вносятся в УПК РФ. Самая главная для бизнесменов: «...в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого... в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим имуществом».
Также необходимо будет согласие руководителя следственного органа для продления ареста до полугода. А в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю.
Арест допускается, только если подозреваемый не имеет места жительства, либо им нарушена ранее избранная мера пресечения, либо он скрылся, уточняют «Ведомости» со ссылкой на замминистра юстиции Андрея Логинова.
Поправки были подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. О декриминализации ряда экономических преступлений он также говорил совсем недавно, «Фонтанка» писала об этом.