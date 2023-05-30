Госдума защитила предпринимателей от необоснованного ареста. В третьем чтении

Госдума РФ 30 мая приняла в третьем и окончательном чтении закон, защищающий предпринимателей от необоснованного ареста, сообщают «Ведомости».



Поправки вносятся в УПК РФ. Самая главная для бизнесменов: «...в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого... в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим имуществом».



Также необходимо будет согласие руководителя следственного органа для продления ареста до полугода. А в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю.

