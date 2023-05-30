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    В Ботаническом две Царицы ночи надумали распуститься к сумеркам. Публике дадут посмотреть

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    Ботанический сад рассказал о том, что ближайшей ночью 30 мая петербуржцам лучше не торопиться на боковую: их порадует уникальное природное шоу — свою единственную ночь в году будут цвести два кактуса. Работа сада будет продлена, чтобы полюбоваться цветками смогли горожане.

    Первый из видов — Селеницереус крупноцветковый, другой — Селеницереус крючковатый. Второй из упомянутых — привезен из Германии (хотя вообще Царицы ночи происходят из Мексики).

    «От Селеницереуса крупноцветкового он отличается формой стебля, снабженного "крючками", цветками с широкими чашелистиками и довольно интенсивным парфюмерным ароматом», — объясняют в Ботаническом.

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    Продажи билетов в кассе и на сайте начнутся в 18:00. Прогуляться можно будет с 20:00 до 23:00 по Тропическому маршруту с выходом через Мангровую оранжерею, без возрастных ограничений.

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