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    В Петербурге в суде ждут киллера из 90-х, работавшего якобы на бывшего замминистра МВД

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    СК завершил расследование уголовного дело о заказном убийстве, совершенном осенью 1995 года.

    Как сообщает пресс-службе регионального ведомства 30 мая, 51-летнего Константина Михайлова обвиняют в том, что 25 ноября 1995 года он подстерег у дома на Звездной улице мужчину и двумя выстрелами убил его. Затем скрылся на машине, за рулем которой был его соучастник.

    «Фонтанка» писала, что жертва - известный боксер Анатолий Круглов. Однако убили его не за спортивные достижения. Он был бригадиром в сообществе Могилы, контролировавшим трассу Петербург — Москва. Дань взималась с дальнобойщиков. «Финансовые» успехи якобы заставили думать Круглова, что он может работать самостоятельно от своих покровителей. И поэтому, по версии следствия, один из старших коллег - Дмитрий Скворцов, который впоследствии стал замминистром МВД, а ныне в отставке и в международном розыске, заказал боксера.

    Обвинительное заключение по делу в отношении Михайлова направлено в прокуратуру. Дело в отношении соучастника, находящегося в розыске, выделено в отдельное производство.

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