«Локальный блэкаут». В домах у «Академической» исчезло электричество

Читатели «Фонтанки» сетуют на потемки, в которых проводят вечер 29 мая в Калининском районе Петербурга. Электричества ждут больше получаса.
Как рассказывает жительница пятиэтажки на Северном
Без электричества оказались и жители
«По телефону аварийной службы сказали, что авария на подстанции, нет электричества во всем микрорайоне. Локальный блэкаут», — пишет читатель.
«Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут восстановительные работы в районе Северного проспекта в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. Два дома, находящиеся в зоне нарушения электроснабжения, имеют резервную схему подачи электроэнергии», — сообщили в пресс-службе компании.
Как уточняют, в обоих домах — на улице Софьи Ковалевской и Северном проспекте — стоят автоматы, которые в случае технологического нарушения срабатывают автоматически. Если это не произошло, переключить нужный тумблер на время работ могут в управляющей компании.