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    «Локальный блэкаут». В домах у «Академической» исчезло электричество

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    Читатели «Фонтанки» сетуют на потемки, в которых проводят вечер 29 мая в Калининском районе Петербурга. Электричества ждут больше получаса.

    Как рассказывает жительница пятиэтажки на Северном проспекте, 77/3, лампы в квартире тревожно замигали немногим позже половины десятого часа вечера. После свет погас вовсе. У соседей, судя по наблюдениям, не светлее.

    Без электричества оказались и жители дома 7/4 на улице Софьи Ковалевской.

    «По телефону аварийной службы сказали, что авария на подстанции, нет электричества во всем микрорайоне. Локальный блэкаут», — пишет читатель.

    «Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут восстановительные работы в районе Северного проспекта в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. Два дома, находящиеся в зоне нарушения электроснабжения, имеют резервную схему подачи электроэнергии», — сообщили в пресс-службе компании.

    Как уточняют, в обоих домах — на улице Софьи Ковалевской и Северном проспекте — стоят автоматы, которые в случае технологического нарушения срабатывают автоматически. Если это не произошло, переключить нужный тумблер на время работ могут в управляющей компании.

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