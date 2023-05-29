«Локальный блэкаут». В домах у «Академической» исчезло электричество

Читатели «Фонтанки» сетуют на потемки, в которых проводят вечер 29 мая в Калининском районе Петербурга. Электричества ждут больше получаса.



Как рассказывает жительница пятиэтажки на Северном проспекте, 77/3 , лампы в квартире тревожно замигали немногим позже половины десятого часа вечера. После свет погас вовсе. У соседей, судя по наблюдениям, не светлее.

Без электричества оказались и жители дома 7/4 на улице Софьи Ковалевской.

«По телефону аварийной службы сказали, что авария на подстанции, нет электричества во всем микрорайоне. Локальный блэкаут», — пишет читатель.