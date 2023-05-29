1000 суток в космосе. Россияне проведут целый год на МКС, и это выводит на рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком в истории планеты Земля, который проведёт в космосе более 1000 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Такую возможность открывает перед Кононенко полёт, старт которого назначен на осень.
«В основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24», — говорится в сообщении.
Олег Кононенко и Николай Чуб проведут в космосе целый год. Что увеличит общий космический стаж Кононенко до заветного рубежа в 1000 суток, который пока оставался недостижимым для землян. Сейчас у Олега Кононенко в активе четыре космических полёта общей продолжительностью более 736 суток.
На МКС это будет четвертая годовая экспедиция. Третья проходит сейчас, и она затянулась из-за попадания микрометеорита. Вторую тоже продлили не совсем по плану — космонавт Пётр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай «уступили» свой корабль киногруппе первого космического фильма «Вызов», актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко.