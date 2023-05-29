1000 суток в космосе. Россияне проведут целый год на МКС, и это выводит на рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком в истории планеты Земля, который проведёт в космосе более 1000 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Такую возможность открывает перед Кононенко полёт, старт которого назначен на осень.



«В основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24», — говорится в сообщении.