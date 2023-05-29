Бухарестская, Обуховской Обороны, набережная Фонтанки. Где ограничат движение в конце мая

В последние дни мая работы на коммуникациях и светофорах изменят схемы движения в четырех районах Петербурга. Об этом 29 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Невский район
С 30 мая по 6 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и Большого Смоленского проспекта. Там будут реконструировать светофор.
Фрунзенский район
С 30 мая по 15 июля тоже для реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Димитрова.
А с 31 мая по 2 сентября перекроют Карпатскую улицу от улицы Олеко Дундича до Грузового проезда. Там стартует третий этап работ по прокладке инженерных сетей при ремонте дороги. Объезд участка предусмотрен по Малой Карпатской улице, Софийской улице и улице Олеко Дундича.
Адмиралтейский район
С 31 мая по 13 июня из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по набережной Фонтанки у Египетского моста.
Петроградский район
С 31 мая по 6 июня для проезда закроют участок набережной Крестовки от проспекта Динамо до