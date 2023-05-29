Бухарестская, Обуховской Обороны, набережная Фонтанки. Где ограничат движение в конце мая

В последние дни мая работы на коммуникациях и светофорах изменят схемы движения в четырех районах Петербурга. Об этом 29 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Невский район

С 30 мая по 6 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и Большого Смоленского проспекта. Там будут реконструировать светофор.