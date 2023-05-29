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    Бухарестская, Обуховской Обороны, набережная Фонтанки. Где ограничат движение в конце мая

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    В последние дни мая работы на коммуникациях и светофорах изменят схемы движения в четырех районах Петербурга. Об этом 29 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Невский район

    С 30 мая по 6 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и Большого Смоленского проспекта. Там будут реконструировать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    С 30 мая по 15 июля тоже для реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Димитрова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 31 мая по 2 сентября перекроют Карпатскую улицу от улицы Олеко Дундича до Грузового проезда. Там стартует третий этап работ по прокладке инженерных сетей при ремонте дороги. Объезд участка предусмотрен по Малой Карпатской улице, Софийской улице и улице Олеко Дундича.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Адмиралтейский район

    С 31 мая по 13 июня из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по набережной Фонтанки у Египетского моста.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 31 мая по 6 июня для проезда закроют участок набережной Крестовки от проспекта Динамо до 2-й Березовой аллеи. Там с середины мая прокладывают газопровод, завершиться работы должны 19 июля. Перекрытый участок можно будет объехать по набережной Малой Невки, Санаторной аллее, Боковой аллее, 2-й Березовой аллее и Большой аллее.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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